Foiano di Valfortore: questa notte interruzione idrica La comunicazione di Gesesa. Ecco le zone interessate

Gesesa comunica che da poche ore è stata riscontrata una grande perdita nel comune di Foiano di Valfortore, che ha causato uno svuotamento del serbatoio Fontana Di Maggio. Per questo motivo Gesesa informa che si è resa necessaria la chiusura notturna del servizio idrico dalle 22 alle 6.30 di domani mattina.

Le zone interessate sono: C/da ponte carboniera; C/da carboniera, C/da piano dei masi, C/da iardino, C/da Montagna, Parte alta del paese, Via Antonio Gramici, Via Enrico Berlinguer.

“Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze – spiega Gesesa -, non derivanti alla nostra attività di gestione, e invitiamo gli utenti a seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook e sul nostro sito web gesesa.it.

Ricordiamo, che sono sempre attivi i numeri verdi gratuiti: 800 250981 per i Servizi Commerciali, 800 51 17 17 per Emergenze e Guasti (entrambi sia da Tel. Fisso che da Tel. Cellulare). Inoltre, è possibile gestire la propria utenza, da casa, ancora di più in questo periodo, registrandosi all’area clienti on line su gesesa.it, o scaricando sul proprio cellulare o tablet, l’App gratuita My Gesesa.