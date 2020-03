Versi in lingua, musica e poesia al Telesi@ per il DanteDì Nel corso delle lezioni on line attenzione alla lettura della Divina Commedia

In occasione del Dantedì, gli studenti del Telesi@ si sono “incontrati” sulla piattaforma Zoom Cloud Meetings, nel corso del normale svolgimento delle lezioni a distanza. Alle ore 12 del 25 marzo, gli studenti e le studentesse di tutte le 53 classi dell'Istituto con i docenti della quarta ora e la Dirigente Scolastica Domenica Di Sorbo, hanno dedicato un momento alla lettura dell'opera del Divino Poeta e “guardato” da vari punti di vista. "Hanno condiviso i versi e le citazioni della “Divina Commedia” - si legge in una nota dell'Istituto - e successivamente hanno proposto delle citazioni particolarmente significative in Lingua Inglese. La performance è stata allietata da un momento musicale a cura degli studenti del Telesi@. La delicata melodia del pianoforte ha dato il via alle letture sulle note “Le onde” di Einaudi, Questo toccante momento si è concluso sulle note di “Abbracciame” di A. Sannino, sentito abbraccio virtuale che ha coinvolto gli studenti. Ogni classe ha reso proprio questo momento, interpretandolo con creatività e destrezza, vivacizzando la lettura con sottofondo musicale suonato al pianoforte o al violino sulle note del dolce Chopin da ragazzi e ragazze della scuola….insomma ….in “diretta dal vivo”

Anche le lingue straniere sono state ‘utilizzate’ per rendere la lettura di Dante ‘internazionale’, infatti, alcuni studenti hanno scelto di leggere un passo dell’inferno della Divina Commedia, in lingua cinese".

Ed ancora: "In un momento di riflessione precedente la lettura in classe, svolta in contemporanea con tutte le altre classi dell’Istituto, gli studenti hanno analizzato il breve estratto in cinese, riflettendo sulle strutture e sulle traduzioni che, pur essendo dello stesso passo, si sono rivelate diverse. Gli studenti hanno trascritto poi i passi analizzati su un foglio e creato un collage delle due traduzioni, ricreando così, non solo il suono di Dante in un’altra lingua, ma anche l’immagine della sua opera. Nel collage hanno scelto di inserire anche un messaggio di speranza, i versi finali del libro dell’Inferno tradotti da loro in cinese “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Divina Commedia: Inferno, XXXIV, 139) ?????????. Altri ragazzi nella lettura del primo Canto del Purgatorio in lingua spagnola la rilettura di questa grande opera della letteratura italiana in lingua spagnola ha rappresentato per loro una novità ed ha suscitato un grande interesse. Inoltre, questo lavoro è servito come ottimo mezzo per far riflettere sulle differenze linguistiche e su come lo stile dell’opera sembra variare in seguito alla traduzione, facendo apprezzare i toni e le forme di entrambe le lingue, e in lingua inglese e francese sono state proposte delle citazioni particolarmente significative.

I ragazzi del Telesi@ hanno anche trattato le terzine e la metrica precisa e rigorosa con la quale il " Sommo Poeta" elabora le cantiche.

Gli studenti hanno, poi sperimentato un viaggio attraverso la rappresentazione della selva. Dalla selva selvaggia, aspra e forte alla divina foresta spessa e viva: un percorso di rinascita".