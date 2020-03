Trattori della Coldiretti in azione a Pietrelcina La comunità ringrazia la confederazione e gli agricoltori che hanno messo a disposizione i mezzi

Nella giornata di domenica i mezzi agricoli degli imprenditori appartenenti alla Coldiretti si sono ritrovati a Pietrelcina per effettuare la disinfezione di strade e piazze.

“Ringraziamo vivamente la Coldiretti di Benevento con Gennaro Masiello e il direttore provinciale, Giovanni Dell’Orto per la straordinaria iniziativa e per aver accolto il nostro invito a collaborare con Pietrelcina, la Coldiretti di Pietrelcina, con il referente Remo De Ieso e la Polizia Municipale che ha supervisionato tutto lo svolgimento delle operazioni”, spiega in una nota Salvatore Mazzone.

“Un sincero e grande ringraziamento va, ancora ed in particolare, agli operatori, Tonino Iadanza, Francesco Iannunzio, Massimo Diiorio, Americo Molinara, Roberto Orlando che si sono spesi per diverse ore, con il massimo impegno e con i propri mezzi, per amore della propria terra e per aiutare così, i cittadini tutti, in un momento difficile”.