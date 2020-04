Ceppaloni, il Comune dona uova di cioccolato ai bambini Bella iniziativa per regalare un sorriso ai più piccoli

Il Comune di Ceppaloni, attraverso l’impegno del consigliere con delega all’istruzione e alla cultura Carmen Cavaiuolo, in un momento così delicato, ha deciso di donare in occasione della Santa Pasqua delle uova di cioccolato ai bambini fino a 10 anni.

Le uova verranno distribuite in questi giorni ai residenti e sono state acquistate grazie alla donazione di un professionista del paese che ha deciso di aiutare il Comune a donare un sorriso ai più piccoli.

“Ringrazio personalmente chi ci ha aiutato a portare a termine questa iniziativa senza gravare sulle casse comunali” ha spiegato il primo cittadino Ettore De Blasio. “Questo progetto legato ai bambini va ad aggiungersi agli altri che abbiamo realizzato per dare una mano a chi in questo momento ha bisogno. Colgo l’occasione anche per fare a tutti gli abitanti di Ceppaloni gli auguri di buona Pasqua sperando di poter presto tornare ad incontrarci nelle nostre piazze”.