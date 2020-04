Il Pd dona 120 mascherine ai cittadini I dispositivi sono stati prodotti da un'azienda di Pago Veiano che ha riconvertito la produzione

Al via a breve la distribuzione delle mascherine che saranno donate ai cittadini dal partito democratico di Reino. "La Segreteria del Pd di Reino - spiegano i promotori dell'iniziativa - facendo seguito a una volontaria offerta dei suoi membri, è riuscita a procurare una fornitura di 120 mascherine facciali prodotte dalla Veius di Pago Veiano. L'azienda sannita realizzatrice di abbigliamento sportivo ha pensato, in questo frangente straordinario della nostra storia, di riconvertire parte delle proprie linee nella produzione degli introvabili e preziosi dispositivi di Protezione individuale.Il prodotto della Veius, di alta qualità, è costituito da due tessuti, l’uno esterno, idrofugo, e l’altro interno, assorbente, altresì accoppiato a una membrana (anima) di poliestere. Riutilizzabile, il dispositivo è lavabile, a basse temperature, oltreché sterilizzabile. Le mascherine facciali sono pronte per la serata di oggi, 10 aprile. Quindi, provviste di scheda tecnica, saranno consegnate alla cittadinanza dal Segretario, Pio Antonio Petrone e dai componenti del locale organo direttivo del partito".

"Siamo consapevoli che il Comune unitamente alla lodevole iniziativa della Tozzi Costruzioni, abbia già abbondantemente provveduto alle esigenze di tutti, principalmente dei più fragili. Tuttavia, le mascherine, a quanto dicono gli esperti, dovranno accompagnare ancora per molto il dispiegarsi delle nostre relazioni sociali e di lavoro. Pertanto, ve ne sarà ancora (purtroppo) bisogno. È opportuno, comunque, precisare che si procederà, anzitutto, da chi dovesse essere tuttora sprovvisto del dispositivo. Con l’occasione, il circolo Robert Kennedy augura a tutti i cittadini di Buona Pasqua".