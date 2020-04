La Gepos rassicura: "Tutti negativi i tamponi del personale" A comunicarlo la stessa casa di cura di Telese Terme

"Nessun positivo al Covid19 tra i dipendenti testati della Casa di Cura Gepos di Telese Terme". A comunicarlo è la stessa casa di cura che in una nota precisa: "Gli esiti dell'Asl di Benevento, sui tamponi rinofaringei, effettuati a verifica dei test sierologici che avevano dato esito dubbio. I sierologici, i cosiddetti test rapidi, lo ricordiamo, erano stati effettuati, al personale interessato, autonomamente, su iniziativa del management della clinica. I tamponi di verifica sono tutti negativi. Non vi sono contagiati. Appena avuta conferma del possibile trasferimento di pazienti Covid19 da strutture pubbliche alla Clinica la Direzione, senza obbligo da parte delle istituzioni, ha somministrato test rapidi al personale interessato tra sanitari ed amministrativi. Questo con il duplice obiettivo di assicurare la completa idoneità nell'accogliere i pazienti, da un lato e dall'altro di - eventualmente - porre in essere ogni atto necessario a mettere in sicurezza il personale stesso, i loro familiari e, in definitiva, l'intera comunità telesina".

Ed infine viene evidenziato: "Questa vicenda va confermando la assoluta trasparenza e il più profondo senso di responsabilità della direzione della Gepos nell'offrire la sua collaborazione al fine di contenere il propagarsi del contagio e di sostenere gli sforzi enormi che la Sanità Pubblica in questo momento di emergenza sta mettendo in atto".