Domani probabili disservizi idrici: ecco dove e quando La Gesesa comunica: "Interessati diversi comuni della zona fortorina"

Probabili disservizi idrici domani mattina in diversi comuni della provincia sannita. A comunicarlo è la Gesesa Spa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che "l’azienda Molise Acqua, con nota 6470 del 27 aprile 2020, ha comunicato che domani 28 aprile 2020 a partire dalle ore 9, verrà disalimentata la linea elettrica alta tensione della centrale S.M. delle Macchie, frazione di Vinchiaturo con conseguente fermo dell’impianto". Ed in merito, viene precisato: "Tale blocco all’impianto non consentirà una corretta alimentazione dei serbatoi a servizio degli acquedotti di alcuni comuni della zona fortorina e pertanto si potranno verificare momentanee interruzioni del servizio idrico. I comuni interessati sono Castelpagano, Colle Sannita, San Bartolomeo in Galdo e San Giorgio la Molara. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze - conclude la Gesesa in una nota - non derivanti alla nostra attività di gestione".