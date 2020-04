Guardia aderisce alla Giornata mondiale del colore L'iniziativa promossa dal comune e le scuole del territorio

Il 6 maggio prossimo, in occasione della Giornata Mondiale del Colore, tutti gli alunni e studenti di ogni ordine e grado degli Istituti Scolastici presenti a Guardia Sanframondi parteciperanno all’iniziativa #Emozioni a colori, promossa dall’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune guardiese, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Abele De Blasio e il Polo scolastico Galilei Vetrone di Guardia. "Si tratta - spiegano i promotori dell'iniziativa - di un evento che vuole dare la possibilità a tutti i bambini, ragazzi e adolescenti di raccontare, attraverso i colori e l’arte, i sentimenti e le emozioni che stanno vivendo in questo triste periodo del Covid-19. In effetti i colori sono il sale della vita, portano allegria e buon umore e ciascuno di loro ha un significato, ad esempio: Il blu: è il colore associato all’empatia e alla fedeltà, nonostante la sua classificazione come “colore freddo”; il rosso rappresenta due opposti: amore e odio, due antonimie che sono unite dallo stesso colore; il giallo è un colore che favorisce la creatività; il verde è colore del rinnovamento e della rinascita per antonomasia; viene associato alla natura, alla pace, alla salute, il nero è associato all’eleganza, al mistero e al potere; il bianco è il colore che rappresenta l’innocenza e la purezza. Trasmette una sensazione di pace e tranquillità, per questo è associato alla perfezione".

I Disegni dovranno essere realizzati entro il 6 maggio e potranno essere consegnati secondo una delle seguenti modalità: presso l’Ufficio Informazioni dell’Ente comunale; inviati ai docenti per ciascun ordine di scuola per la riconsegna al comune. Tutti i disegni faranno parte di una mostra che sarà allestita nelle sale dei nostri palazzi storici.

"Si tratta di un’iniziativa molto importante – ha sottolineato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Elena Sanzari - in cui bambini ed adolescenti prenderanno in mano matite e colori e daranno vita a numerosi disegni in cui esprimeranno tutte le loro emozioni che stanno provando in questo difficile periodo storico. E’ un momento che darà a tutti loro la possibilità di ricordarsi quanto i colori siano fondamentali nella nostra vita: ci guidano nelle scelte, influenzano le nostre percezioni, scandiscono le giornate, ci narrano la bellezza della natura e di ciò che abbiamo intorno. Per non dimenticare il loro importante ruolo come mezzo di comunicazione. E’ anche un modo – continua Sanzari – per far capire a tutti gli alunni e studenti guardiesi che l’Amministrazione Comunale e la Scuola vi sono vicini, Guardia non si deve fermare, l’Istruzione non si deve fermare e i colori della vita dovranno essere la nostra speranza".