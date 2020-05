Covid-19: guarito un cittadino di Montesarchio In via di guarigione anche un altro cittadino

Un'altra guarigione nel Sannio: si tratta di un cittadino di Montesarchio. Dall'amministrazione del comune caudino spiegano inoltre che ci sarebbe un'altra persona, sulle 3 attualmente positive, in via di guarigione con la "negatività" già emersa da un primo tampone e dunque solo da confermare: "Nelle ultime ore l'Asl ci ha comunicato che uno dei cittadini di Montesarchio risultati positivi al Covid nei giorni scorsi è stato dichiarato ufficialmente guarito, visti i due tamponi risultati negativi. Negativo anche il primo tampone di un'altra persona contagiata nelle scorse settimane: si attende il secondo per avere la conferma di un'altra guarigione."