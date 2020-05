Terna e Comune di Foiano in campo contro il Covid-19 Con i fondi acquistati respiratore e mascherine e altri Dpi

Terna S.p.a., la società che gestisce la rete di trasmissione italiana in alta tensione, ha contribuito con una donazione a far fronte all'emergenza socio economica legata alla diffusione del Covid-19 nel Comune di Foiano di Val Fortore. Il contributo di Terna integra un fondo creato ad hoc dal Comune per l'emergenza, in cui sono confluite donazioni di privati, l'indennità del Sindaco, fondi del bilancio comunale e dello Stato, per una serie di importanti azioni, come la distribuzione di mascherine protettive a tutta la locale popolazione, per tre tornate consecutive, cicli mensili di sanificazioni che termineranno in estate, e una vasta distribuzione di generi alimentari che ha coinvolto la stragrande maggioranza della popolazione, senza mai dimenticare chi è più in difficoltà. “Con il fondo a cui ha contribuito anche Terna S.p.a. - spiegano dal Comune di Foiano - è stato acquistato un ventilatore portatile donato all'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, mille tute protettive contro il rischio biologico donate agli operatori del pronto soccorso dell'Ospedale San Pio e agli operatori del 118 del distretto Alto Fortore. Inoltre sono stati acquistati anche 200 fra visiere e occhiali protettivi dati anche ai medici di base del luogo. Il Comune di Foiano di Val Fortore ha acquistato anche un concentratore di ossigeno atmosferico in grado di sopperire momentaneamente, in caso di necessità, all'assenza di ossigeno da somministrare a coloro che dovessero essere colpiti dall'infezione. Terna – ricorda ancora il vicesindaco Giuseppe Ruggiero - all'interno del territorio di Foiano di val Fortore è già presente con due sottostazione ed è in procinto di realizzare una terza che permetterà all'intera area del Fortore di potersi collegare sulla linea di alta tensione Benevento Foggia”.