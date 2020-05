Comune di Paduli offre sanificazione dei locali commerciali Per le attività costrette a chiudere per il Covid. Il sindaco: restituiremo ticket a famiglie

La Giunta comunale di Paduli, guidata dal sindaco Domenico Vessichelli ha varato altri due importanti provvedimenti a sostegno dei commercianti e delle famiglie in difficoltà a causa del covid 19.

“Abbiamo, infatti, deciso – spiega il primo cittadino - di concedere un'ulteriore contributo in favore di quanti hanno dovuto chiudere la propria attività (bar, ristoranti, pizzerie, barberi, parrucchieri, ecc), garantendo la sanificazione dei loro locali commerciali ed artigianali, stipulando una convenzione con una società che rilascerà regolare certificazione ai sensi della nuova normativa vigente.

Sanificazione – rimarca il sindaco Vessichelli - necessaria per poter riaprire finalmente tutte le attività. Per poter usufruire gratuitamente di tale servizio basterà dare la propria adesione. Abbiamo,inoltre, previsto la restituzione delle somme versate dalle famiglie per l'acquisto dei ticket impiegati per il trasporto scolastico e per i pasti della mensa scolastica che non sono stati utilizzati ,a causa della interruzione di detti servizi dal mese di marzo a seguire.

Le modalità e i tempi per poter aderire a tali benefici verranno pubblicate sull'albo pretorio del comune a breve”.