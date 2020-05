Montesarchio: tamponi per tutte le categorie esposte al covid Damiano: "Probabile che li estenderemo anche agli altri cittadini"

Montesarchio tra i comuni campani dove l'Istituto Zooprofilattico Mediterraneo di Portici farà tamponi a tappeto per controllare le categorie più esposte al covid in questi mesi.

Nei prossimi giorni infatti personale dell'Istituto sarà in città per controllare categorie come Medici di base, pediatri, infermieri, operatori socio sanitari, dipendenti comunali a contatto col pubblico, componenti di forze dell'ordine e polizia locale, operatori ecologici, operatori di Protezione Civile e Misericordia, farmacisti, dipendenti dei supermercati e degli alimentari, benzinai, tabaccai, dipendenti dei distributori di carburante e delle pompe funebri, dipendenti di case di riposo, cliniche private ecc.

Soddisfatto il primo cittadino Franco Damiano: "Ringrazio l'Istituto Zooprofilattico: siamo tra i pochi comuni campani che fin da subito avranno questa possibilità: è un bene per chi in questi mesi è stato encomiabile, continuando a prestare servizi essenziali, come medici, farmacisti, dipendenti dei supermercati, polizia locale e forze dell'ordine, dipendenti comunali e operatori ecologici. Potranno vivere con più tranquillità le loro relazioni familiari e personali. E allo stesso tempo saranno più tranquilli i cittadini di Montesarchio e noi istituzioni, avendo una mappatura ampia e precisa della situazione. Valutiamo la possibilità visti i buoni rapporti con le istituzioni sanitarie preposte di estendere in futuro il tampone a tutti i cittadini. Raccomando però, ancora una volta, prudenza massima ai cittadini in questo periodo, mantenendo le distanze sociali e indossando i dispositivi di sicurezza: vanificare gli sforzi fatti finora e tornare in lockdown sarebbe distruttivo per tutti".