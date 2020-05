'Guardia in fiore' come simbolo di rinascita e ripresa Il progetto promosso in occasione della primavera

In occasione di questi giorni di primavera, venerdì 15 e sabato 16 maggio, il comune di Guardia Sanframondi insieme a tutte le associazioni aderenti al progetto solidale 'Guardia non si ferma', ha deciso di recapitare presso le case dei bambini e ragazzi residenti (fasce d’età 2002-2013; 2014-2017) un simbolico kit di piantine da orto e da giardino. A tutto il resto della popolazione verranno consegnate due mascherine per adulti e due colorate per i ragazzi della Regione Campania.

"L’idea - spiegano dall'Ente - è quella di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del verde nel conteso urbano, soprattutto in questo periodo, dove tanti cittadini costretti a restare in casa, a causa del Coronavirus, si stanno dedicando alla cura del proprio orto o giardino. Da qui la nascita dell’iniziativa “Guardia in Fiore”, al fine di riempire di bellezza e di primavera le strade di Guardia Sanframondi, quale simbolo di una pronta rinascita e ripresa di tutte le attività locali. Per partecipare bisogna inviare una foto del proprio balcone o giardino fiorito, dal 2 al 30 giugno, all’indirizzo e-mail prolocoguardiasanframondi@gmail.com, scrivendo nel messaggio nome e cognome, indirizzo, la specie di pianta in foto, eventuale titolo e descrizione dell’allestimento floreale, autorizzazione a pubblicare il proprio nome e cognome in relazione alla foto. A cura delle associazioni aderenti al gruppo solidale “Guardia non si ferma” verranno selezionate cinquanta foto per una mostra che verrà allestita quest’estate nel borgo antico a spese del Comune. Ci auguriamo la collaborazione di tutti, in modo da contribuire ad un’immagine vitale ed accogliente del nostro paese in un momento di forte difficoltà".