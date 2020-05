Ceppaloni, sabato tampone per 200 persone Lo screening di sorveglianza sanitaria si terrà in Piazza Carmine Rossi

L’ASL Benevento in collaborazione con il Comune di Ceppaloni e l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno ha predisposto per sabato 16 maggio, a partire dalle 9:00, uno screening di sorveglianza sanitaria sull’intero territorio rivolto al monitoraggio delle categorie più esposte al rischio contagio.

Nella Fase 2, la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica sulla popolazione, è mirata sia a consentire la ripresa delle attività commerciali che quelle sociali in condizioni di sicurezza per tutelare la salute dei cittadini.

In programma ci sono circa 200 tamponi naso-faringeo a partire dalla ore 9:00. Verrà preparato un percorso predeterminato che permetterà ai cittadini di accedere in Piazza Carmine Rossi con la propria autovettura. A fare il tampone, come comunicato già in precedenza, saranno le seguenti categorie: Operatori sanitari pubblici e privati, Dipendenti Comunali, Forze dell’Ordine, Operatori raccolta rifiuti, Protezione Civile, 118, Croce Rossa, Medici, Pediatri, Operatori per la vendita e la distribuzione di beni di prima necessità, Sacerdoti, Diaconi, Amministratori Comunali.

“Voglio ringraziare il Direttore Generale dell’ASL, il Dottore Volpe e il Dottore Gallo dell’IZSM che hanno reso possibile questa giornata di screening, i collaboratori del Comune e i volontari della Protezione Civile di Ceppaloni” ha dichiarato il primo cittadino di Ceppaloni Ettore De Blasio.