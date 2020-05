Imprenditore dona mascherine al Centro riabilitativo De Nicola Cosimo Boffa, di Foglianise, ha consegnato i dpi a dipendenti e pazienti in riabilitazione

Un piccolo ma significativo gesto di vicinanza e rispetto per coloro che in questi mesi di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus combattono quotidianamente per non far entrare il Covid 19 all'interno delle strutture sanitarie. Lo ha compiuto Cosimo Boffa, di Foglianise, titolare della Vc Costruzioni, picocla impresa edile, che ha donato alcune decine di mascherine al centro di riabilitazione De Nicola di Cerreto Sannita. Mascherine destinate sia ai pazienti che per il personale sanitario. Un modo per tutelare le persone che ci lavorano e per poter permettere a coloro che utilizzano la struttura di poter affrontare il percorso sanitario con un po' di serenità in più, nell'attesa che tutto torni alla normalità.