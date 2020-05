"Tutti negativi i tamponi effettuati a Pietrelcina" A comunicarlo sui social il vicesindaco Salvatore Mazzone

“Di concerto con il sindaco, Domenico Masone, comunico che tutti i tamponi di Pietrelcina sono risultati negativi”. A darne notizie sui social è il vicesindaco, Salvatore Mazzone che nel comunicare alla cittadinanza l'esito dello screening realizzato dall'Asl sul territorio esprime l'augurio di “buona salute a tutti ed un ulteriore augurio di pronta guarigione ai due nostri concittadini positivi al Covid-19”.

Mazzone però ribadisce l'importanza di continuare a rispettare tutte le misure previste dall'emergenza sanitaria anche in questa fase: “Sicuramente – scrive ancora il vicesindaco - è una giornata felice per noi tutti. Ora come non mai, però, c'è bisogno della massima collaborazione, cautela ed osservanza delle norme così come fatto in questi giorni, dove la nostra Pietrelcina ha dato prova di grande responsabilità, senso civico ed ha dimostrato, con i comportamenti adottati, di essere una grande comunità, rendendoci ancora più orgogliosi di rappresentarla. Continuiamo così, manteniamo alta l'attenzione, non molliamo ed insieme supereremo questo momento. Forza Pietrelcina”.