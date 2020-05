Montesarchio, Damiano: "Sosteniamo commercio locale" "Insieme e con le misure esse in campo dalla Regione si potrà ripartire più forti di prima"

“Voglio salutare e dare un caloroso in bocca al lupo a tutti quegli esercizi commerciali che domani e nel corso della settimana riapriranno i battenti nella nostra Montesarchio e in tutta la Valle Caudina". Così il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano che in vista delle riaperture di domani evidenzia: "Ad esercenti e imprese che ripartono nel nostro comune e nella comunità caudina va la nostra vicinanza, e di sicuro insieme e con le misure messe in campo dalla Regione Campania si potrà ripartire insieme e più forti". Di qui l'appello ai cittadini: "Nei prossimi giorni, chi può e ne ha la possibilità, ovviamente rispettando le norme, dia testimonianza di vicinanza ai nostri amici commercianti, dia prova di spirito caudino. La colazione fatela nei nostri bar, per i trattamenti estetici scegliete i nostri barbieri, parrucchieri ed estetisti, acquistate prodotti nelle nostre botteghe, riscopriamo e riappropriamoci dei nostri splendidi borghi e paesaggi fermandoci a pranzo o a cena nelle nostre pizzerie, ristoranti e pub: modifichiamo un po' le nostre abitudini sintonizzandole sul concetto di economia circolare, ne beneficeremo tutti. Assicuro che anche il Comune nei prossimi giorni organizzerà iniziative a tema, e fin d'ora comunico che sentirò gli amici sindaci degli altri comuni caudini per allargare quanto più possibile la partecipazione e dunque la dimensione e l'incisività di queste iniziative. Agli esercenti rinnovo il mio in bocca al lupo, chiedendo a loro e ai cittadini responsabilità relativamente alle norme da attuare, affinché questa settimana sia uno spartiacque e quello che ci lasciamo alle spalle resti solo un brutto ricordo”.