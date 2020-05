Quattro consiglieri lasciano "Veneri Futura e Solidale" Problemi nell'amministrazione di Scetta. Nasce “Confronto e dialogo per Castelvenere”

Quattro consiglieri su sette del gruppo di maggioranza che sostiene il sindaco di Castelvenere, Mario Scetta, hanno dato vita a un gruppo autonomo denominato “Confronto e dialogo per Castelvenere”. La nascita del nuovo gruppo consiliare è stata ufficializzata e notificata al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

“Noi consiglieri comunali del gruppo di maggioranza Gina Carlo, Gianluca Falato, Mario Moccia e Giovanna Scetta comunichiamo, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento del Consiglio Comunale, il distacco dal gruppo “Veneri Futura e Solidale” e la costituzione di un gruppo autonomo denominato “Confronto e Dialogo per Castelvenere”.

"Tale esigenza nasce dalla consapevolezza - spiegano ancora i consiglieri che hanno creato la scissione - di voler portare avanti il programma elettorale ad oggi accantonato ed attuato in maniera insoddisfacente.

Lungi dall’essere un gruppo in pura e semplice contrapposizione, ci poniamo l’obiettivo all’interno della maggioranza di dare uno slancio incisivo per l’attuazione del programma elettorale e delle linee programmatiche che hanno caratterizzato la scelta di candidatura nell’amministrazione Scetta.

Vi è stato un distacco graduale e crescente della Giunta, esterna, su talune scelte prese in discordanza con le finalità del nostro mandato e ciò è accaduto senza alcuna interlocuzione con i consiglieri di maggioranza.

Di qui l’esigenza di creare un gruppo che prosegua e persegua, ancorché in forza all’amministrazione Scetta, l’attività di attuazione degli obiettivi politico-amministrativi prefissati. Comunichiamo, altresì, il nome del capogruppo identificato nella persona del consigliere Mario Moccia”.