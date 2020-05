Vitulano e Campoli abbracciano nonno Pellegrino L'omaggio del sindaco Scarinzi per un suo concittadino speciale che domani compie 100 anni

Due comunità in festa domani in Valle Vitulanese. Ed è infatti il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi a scrivere un affettuoso omaggio a nonno Pellegrino che domani compirà 100 anni. “Un secolo... tenendosi per mano. Storia particolare quella di nonno Pellegrino – srive il primo cittadino di Vitulano -. Nato nel New Jersey il 30 maggio di 100 anni fa. Papà vitulanese, Biagio Mazzone, di Ponterutto, e mamma veronese, Corina Zanelli. Figlio unico, quando aveva 5 mesi torna in Italia con i genitori. Verona - New Jersey - Ponterutto: che salto per Corina. Ma l'amore può tutto. Pellegrino cresce e il 4 maggio 1947 sposa Mariagiovanna Caporaso. Dal matrimonio arrivano i 3 figli: Biagio, Antonia e Florinda. Quindi 9 nipoti e 10 pronipoti. Una guerra mondiale, la seconda, tra combattimento e prigionia. Libia, Egitto e Regno Unito. A Varese come operaio, poi l'acquisto del suo amato terreno alla contrada Ficarola di Vitulano. Qui fissa in maniera stabile le sue radici. Una vita di lavoro, di amore per la famiglia e rispetto per il prossimo. Da anni gli spazi si sono ristretti a pochi metri. In estate qualche ora nel cortile, il resto intorno a quel camino sempre vivido. Una cucina3x4. Un'atmosfera di penombra. Tre figure quasi fisse: nonno Pellegrino, nonna Mariagiovanna e zio Biagio, figlio e padre, solamente, ormai da tanto. E poi la piccola di casa, si fa per dire, Giovanna, al secolo avvocato Mazzone, amministratore comunale pasionario. Domani – conclude Scarinzi - sarà festa grande. Covid ormai alle spalle ma distanze Covid sempre da rispettare. Due comunità, quelle di Vitulano e Campoli, simbolicamente al tavolo di nonno Pellegrino. Auguri per altri 100, di anni e di felice matrimonio”.