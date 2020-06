"Statua chiusa in chiesa? Tutto falso: domenica sarà esposta" La replica del commissario della confraternita sulla Statua della Santissima Trinità

“La statua della Santissima Trinità chiusa in una chiesa? Tutto falso”. Così il commissario della confraternita della Santissima Trinità di Montesarchio, la dottoressa Vittoria Cioffi, replica alla lettera inviata dai fedeli e pubblicata da Ottopagine. “Tant’è che c’è anche il manifesto per le celebrazioni che annuncia proprio il contrario, ovvero che la statua in questione sarà esposta alla pubblica venerazione domenica 7 giugno dalle 9 alle 22 e saranno celebrate tre messe sul sagrato della Chiesa, una alla presenza dell’Arcivescovo metropolita di Benevento, monsignor Felice Accrocca, tutto naturalmente nel rispetto delle normative e delle ordinanze anti covid vigenti e invitando i fedeli al distanziamento e ad indossare i dispositivi di proetzione. E’ del tutto evidente dunque che quanto affermato in quella missiva è falso e peraltro destabilizza i fedeli a pochi giorni da una giornata così importante e che ci vede fortemente impegnati nell’organizzazione”