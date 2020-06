Anno scolastico agli sgoccioli, la riflessione di Marotta Il plauso e la riflessione dell'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Limatola

Questo strano e singolare – per via della pandemia - anno scolastico volge al termine e Massimiliano Marotta, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Limatola, condivide una riflessione in merito all’efficacia mostrata dall’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”.

“Nel bel mezzo dell’anno scolastico – scrive l'assessore Marotta -, mentre tutte le attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche procedevano come di consueto, la Dirigente Dott.ssa Silvana Santagata ha dovuto gestire un evento doloroso e imprevedibile. Il lockdown causato dal COVID-19, difatti, ha avuto un effetto devastante sul mondo scolastico a causa della chiusura delle scuole, considerate un probabile focolaio di contagio. Così, nel giro di pochissime settimane, la Dirigente – accompagnata dal corpo docente e dal personale ATA – si è immediatamente adoperata per organizzare al meglio le lezioni e per offrire a tutti gli alunni i dispositivi informatici necessari per la didattica a distanza. La scuola ha, infatti, emanato due diversi bandi per consentire alle famiglie più fragili del territorio di richiedere un tablet da impiegare a casa, utile strumento con il quale i bambini e i ragazzi hanno continuato a frequentare la scuola in modo del tutto innovativo, ma allo stesso tempo efficace. Nessuno è stato lasciato solo; tutti hanno ricevuto supporto e sostegno, dai genitori agli alunni.

Inoltre – spiega ancora Marotta -, nonostante il distanziamento sociale, sono stati realizzati due video frutto di due diversi progetti interdisciplinari 'Diversa_mente si cresce' e 'Uniti nella diversità' che hanno visto coinvolti gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado di Limatola (BN).

Un plauso va, allora, riconosciuto alla Dirigente Scolastica per l’impegno profuso in questi mesi, per il modo in cui ha coordinato i docenti nella gestione della didattica a distanza, per la costanza e la caparbietà con cui è riuscita ad essere comunque presente e affianco ai suoi alunni. Grazie al suo operato l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Limatola sta crescendo e incrementando sempre più la sua offerta formativa.

Naturalmente, un grande riconoscimento va a tutti i docenti che si sono messi immediatamente all’opera e che hanno modificato la propria metodologia di insegnamento non solo per terminare i programmi, ma anche e soprattutto per ricreare on line il clima positivo e propositivo della classe. Un plauso va, infine a tutti i bambini e i ragazzi che hanno mostrato un grande spirito di adattamento e un grande senso di responsabilità, unitamente ai loro genitori che con sacrificio li hanno accompagnati e sostenuti in questi mesi”.

Il dottore Marotta conclude la riflessione “rivolgendo un pensiero particolare ai ragazzi che tra pochi giorni conseguiranno la licenza media e rivolge loro un sentito in bocca al lupo. Che questo possa rappresentare un momento di crescita per tutti”.