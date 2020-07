Gesesa annuncia: interruzione idrica a Foglianise Ecco le zone interessate dal guasto al serbatoio Leschito

La Gesesa informa gli utenti che a causa di un guasto al serbatoio Leschito si potrnano avere delle interruzioni idriche a Foglianise. In particolare, per circa 3 ore mancherà l'acqua nelle seguenti zone: - Via Leschito - Via Sirignano - Zona Palazzo - Zona San Marco - Via S. Rocco - Parte di Corso Umberto I e Tratto di via Silvio Pedicini.

"Ci scusiamo per i disagi e invitiamo a seguire gli aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito web gesesa.it