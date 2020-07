Damiano: "Polizia locale, bene collaborazione tra comuni" Il comandante Mauriello coordinerà gli agenti dei paesi che hanno aderito all'iniziativa

“Un'eccellente dimostrazione di collaborazione tra comuni, e un ottima prospettiva per la Città Caudina”. Così Franco Damiano, sindaco di Montesarchio, interviene in merito alla scelta, ex articolo 30 dei comuni di San Martino, Montesarchio, Paolisi, Rotondi, Airola e Moiano, di condividere il Comandante della Polizia Locale. Sarà infatti Serafino Mauriello, comandante di San Martino Valle Caudina, a coordinare gli agenti dei paesi che hanno aderito alla convenzione.

“Si tratta di una decisione molto importante e mi preme ringraziare il comune di San Martino Valle Caudina per la disponibilità mostrata. In questo modo allarghiamo gli orizzonti e avremo un corpo di polizia locale coordinato tra diversi paesi: un'operazione che porterà collaborazione e dunque maggior sicurezza sul territorio”.

Non solo, per Damiano "è una dimostrazione di collaborazione istituzionale importantissima anche in chiave Città Caudina. Di sicuro - conclude il sindaco di Montesarchio - dimostriamo che le buone pratiche e l'unità di intenti creano operazioni eccellenti: ritengo sia un passo fondamentale per la creazione di un corpo unico di polizia locale per la Città Caudina, che porterebbe grandi benefici al territorio”.