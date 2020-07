Angelo Molinaro nominato fiduciario del sindaco di Calvi L'annuncio del primo cittadino Armando Rocco

Il sindaco di Calvi Armando Rocco annuncia la nomina a suo fiduciario del geometra Angelo Molinaro, già assessore Comunale di Calvi nella prima Giunta Rocco, ma soprattutto professionista di grande esperienza, per molti anni in servizio prima presso lo stesso Comune di Calvi e poi presso l’Università degli Studi del Sannio. Al neo fiduciario del Sindaco spetterà il ruolo di consulenza per la programmazione futura per i neo finanziamenti. "La carenza di personale - spiega il sindaco Rocco -, unitamente alla necessità di adeguarsi ai tempi, impongono un’immediata risposta con attività che garantiscono una tempestiva, seria ed efficiente programmazione".