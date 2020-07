Comune e "Terraluna" per un'estate serena post Covid Iniziativa in favore dei bambini del comune della Valle Caudina

Partiranno domani, 13 luglio alle ore 9,30 le attività del centro estivo, denominato “L’Estate dei Nostri Ragazzi”, che il Comune di Arpaia ha organizzato in collaborazione con la Associazione Terraluna di Airola.

Vi prenderanno parte circa 50 tra bambini e ragazzi della fascia di età 3 - 14 anni dal lunedì al venerdì nel periodo dal 13 luglio all’ 8 agosto. Le attività si svolgeranno presso le piscine dell’impianto turistico my place di Airola. I partecipanti saranno divisi in due turni, a giorni alterni, ed ogni giorno in piccoli gruppi distanziati, al fine di rispettare le norme anti Covid 19. “Come ci ha riferito l’assessore Lucio Giuseppe Martino - spiegano dall'associazione Terraluna - le operatrici, che assisteranno i bambini ed i ragazzi, hanno già frequentato il corso di formazione, per la sicurezza sul rischio biologico SARS-CoV-2, ottenendo la relativa abilitazione dagli enti organizzatori UNIMPRESA di Benevento e EBINFORMA – ente nazionale bilaterale”.

Il sindaco Pasquale Fucci si è detto felice, “che i bambini ed i ragazzi di Arpaia possano trascorrere in sicurezza un periodo di serenità e socialità, dopo un lungo periodo di privazione” pertanto ci teneva a ringraziare “tutti i dipendenti comunali, i Consiglieri e la Giunta per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto, ringraziando le famiglie che hanno aderito numerose all’ iniziativa e tutti coloro che a qualsiasi titolo ne hanno preso parte”.