Viabilità comunale e palestra, al via i lavori a Bonea L'intervento di riqualificazione delle strade del territorio comunale

"Inizieranno nelle prossime ore i lavori di riqualificazione della viabilità cittadina. Maxi cantiere che, a fronte di un investimento imponente pari a 2,3 milioni di euro, permetterà all'Ente guidato dal Primo Cittadino Giampietro Roviezzo, di procedere al 'riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali 129, 134 e 135 e delle relative strade di collegamento'". Così in una nota l'amministrazione comunale di Bonea annuncia l'inizio dell'intervento che consentirà di riqualificare il sistema di viabilità compreso nel perimetro comunale.

“Un'azione che conferirà ancora maggiore presentabilità alla nostra bella cittadina: le strade di accesso, del resto, sono il primo bigliettino da visita che si presenterà a quei visitatori che puntiamo ad attrarre sul nostro territorio. E' una forma, poi, di rispetto nei confronti dei nostri cittadini – commenta il primo cittadino, Giampiero Roviezzo - che meritano di percorrere in condizioni di comfort e di sicurezza, per mezzi e persone, la rete stradale. Senza dimenticare come opere di questo genere consentiranno di abbattere il contenzioso legato a richieste di ristoro per eventuali danni da circolazione stradale”.

Allo stesso tempo, l'Ente annuncia che "si è proceduto anche alla fase della consegna dei lavori relativamente agli interventi finalizzati alla realizzazione di una palestra nell'area prossima all'edificio scolastico. Mercoledi le prime attività con preventive azioni di bonifica dell'area cantiere".