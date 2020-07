Ancora perdite lungo la rete idrica: problemi a Ponte I tecnici della società alla ricerca dei guasti. Ecco le zone interessate

Estate 'calda' per quanto riguarda le perdite idriche nel Sannio. Ancora una volta la Gesesa, l'azienda che si occupa dell'approvvigionamento idrico informa i cittadini del comune di Ponte che a causa di rotture, non ancora individuate, i livelli dei serbatoi si sono abbassati causando discontinuità del flusso idrico. “I nostri tecnici – assicurano dalla Gesesa -, già da alcune settimane, stanno intensificando la ricerca perdite”.

Le zone del Comune di Ponte interessate sono: Via Staglio - Via Monte -Via Castelluccia.