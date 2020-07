In tanti a Calvi per la giornata ecologica Iniziativa promossa dall'associazione EanscinTao e dal comune

Si è svolta domenica 19 luglio a Calvi la giornata ecologica, organizzata dall'associazione sportiva EanscinTao e dal Comune di Calvi e che ha visto la partecipazione di circa cinquanta persone tra bambini e adulti. ?Alle 16.30 si è tenuto il raduno in Piazza Roma, con la distribuzione di guanti e buste differenziate per la raccolta. Sono state percorse e ripulite le principali strade del centro urbano, per fare ritorno in serata nell'anfiteatro in Piazza Roma, nel quale è stato offerto un ristoro a tutti i partecipanti.

"Insieme ai ragazzi dell'associazione EanscinTao, che ringrazio di cuore, abbiamo voluto fortemente un'iniziativa dal grande impatto sociale ed educativo, che ha coinvolto tanti giovani e adulti. Un grande esempio di impegno e cittadinanza attiva per educare al rispetto dell'ambiente e combattere il degrado e l'inciviltà", così Paolo Vesce, Presidente del Consiglio Comunale di Calvi commenta l'iniziativa a cui ha partecipato insieme, tra gli altri, al sindaco Armando Rocco, l'assessore Vincenzo Argenio e il consigliere Vincenzo Gnerre, che hanno collaborato attivamente alla realizzazione dell'evento.

"A tutti i partecipanti - evidenzia il sindaco Rocco - giunga il ringraziamento mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità calvese. All’Associazione Eanscin Tao giungano i nostri complimenti per la finalità a cui tende, rivolta non solo alla formazione fisica ma anche e soprattutto a quella mentale dei ragazzi. Tutelare l’Ambiente e la Salute Pubblica, significa prima di tutto avere più rispetto per se stessi, per il prossimo e per il proprio territorio".