Passaggio delle consegne al Rotary Club Valle Telesina Caterina Pellegrino presidente: “DONARE …. la migliore forma di comunicazione”

Nella sede del Rotary Club Valle Telesina in Castelvenere presso la “Antica Masseria Venditti” si è celebrato il tradizionale passaggio delle consegne tra il Presidente Roberto Ghiaccio 2019/2020 e Caterina Pellegrino Presidente 2020/2021. Alla cerimonia, che è stata trasmessa anche in diretta sulla pagina Facebook del Rotary Club Valle Telesina, ha presenziato l’assistente del Governatore del Distretto 2100, Vincenzo Megna.

Dopo i saluti di rito, il presidente uscente ha tracciato un breve percorso sui progetti attuati durante l’anno 2019/2020, alcuni dei quali sono stati attuati in modalità zoom a causa delle restrizioni covid 19 .

Ha poi consegnato il collare al nuovo presidente, Caterina Pellegrino, che avrà il compito di guidare il Club per l’anno 2020/2021.

La presidente Pellegrino ha ringraziato i presenti, anche quelli in diretta video e ha sottolineato l’importanza dell’azione rotariana che si riassume nel diffondere l’ideale del servire, al di sopra di ogni interesse personale, come motore di ogni attività in sinergia con le Istituzioni, le Associazioni e gli altri club.

Ha presentato il motto che l’accompagnerà durante questo anno “DONARE …. la migliore forma di comunicazione” mettendo in evidenza l’importanza del donare da parte di tutti, inteso anche come donare il proprio tempo, le proprie competenze, la propria disponibilità a favore del territorio e dei soggetti più deboli e ha illustrato alcuni progetti che intende realizzare durante questo anno Rotariano. Ha poi presentato la squadra che l’affiancherà durante il suo mandato consegnando loro il distintivo con la qualifica rivestita. Questo il nuovo Consiglio Direttivo: Caterina Pellegrino pellegrino; Roberto Ghiaccio Past President, Lucio Altieri Segretario amministrativo e vice presidente, Andrea Venditti Segretario Esecutivo e responsabile grafico del club, Giuseppe Maturo Prefetto, Ciro Palma Tesoriere e Presidente Incoming anno 2021/2022, Consiglieri: Nicola Venditti, Imma Florio e Vincenzo Fuschini. Lorenza Verrillo è responsabile esterna della comunicazione sulle pagine social Facebook e Instagram, mentre Luigi Cofrancesco è incaricato esterno per i servizi fotografici. La presidente Pellegrino ha poi concluso precisando che sarà dato ampio spazio anche per i progetti che per causa di forza maggiore non si sono potuti realizzare durante l’anno 2019/2020 e a tal proposito ha assegnato, a nome di tutto il club, al Past President Roberto Ghiaccio la PHF, massimo riconoscimento rotariano, per l’ottimo lavoro svolto durante il suo mandato. La cerimonia si è conclusa con un video messaggio di Enza Nunziato, assistente del Governatore 2020/2021.