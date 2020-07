San Bartolomeo, finalmente buone notizie per la viabilità Il sindaco: "Lavori importantissimi: grazie ad Anas e alle aziende"

Esulta il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, per quanto sta avvenendo in relazione alla viabilità in paese e attorno. Si ricorderà che San Bartolomeo negli ultimi anni sul fronte dei collegamenti ha vissuto una situazione difficilissima, che sembra finalmente superata: "Oltre all’ottimo lavoro dell’ANAS Campania, grazie al quale il nostro territorio ha beneficiato (e beneficerà ancora) di interventi corposi che non si vedevano da decenni, desidero rivolgere a nome mio e dell’intera comunità Sanbartolomeana un sincero grazie ad ANAS Puglia per l’ottimo lavoro che si sta completando lungo tutto il tratto delle curve di Volturara.



Grazie ad ANAS Puglia nella sua interezza ed in particolar modo all’Ing. Vincenzo Marzi, Responsabile Struttura Territoriale Puglia; all’Ing. Roberto Sciancalepore, Responsabile Area Gestione Rete Puglia; al dinamico Direttore Operativo Pasquale Guerra il cui contatto e la cui sinergia è stata ed è pressoché quotidiana.



Grazie alle ditte magistralmente impegnate nei lavori

Sono stati realizzati lavori importanti: messa in sicurezza dei versanti in frana, attraverso la realizzazione di gabbionate; regimazione delle acque; sostituzione e/o integrazione di barriere... ed è in corso il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale per l’intero tratto.



Questi, insieme alla molteplicità di lavori che stiamo realizzando sul nostro territorio, sono solo l’inizio di una vera svolta epocale!



Nei prossimi giorni, vi darò ulteriori ottime notizie!"