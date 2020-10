"Una discarica a cielo aperto in pieno mercato: vergogna" La denuncia dei consiglieri di opposizione

Una discarica a cielo aperto nella struttura del mercato. E' quello che denuncia l'opposizione di San Salvatore Telesino con i consiglieri Abitabile Alfonso,Abitabile Ciro,Di Luise Eugenio,Russo Lucia,Vitale Filomena.





"La pochezza governativa oltre ad essere di nocumento sociale ed economico, ha iniziato ad attentare anche al decoro pubblico ed alla salubrità della cittadinanza.

In particolare, parliamo della discarica a cielo aperto che l'amministrazione ha contribuito a generare negli ultimi mesi.

La cosa grave e paradossale è che l'amministrazione, ha permesso il deposito e l'accumulo dei rifiuti nella struttura denominata mercato coperto.

Ivi risiedono quintali d'immondizia, di ogni specie e tipo: indifferenziata, rifiuti solidi urbani, ingombranti, umido, plastica, vetro, carta e cartone, persino carcasse di elettrodomestici e mobili in legno.

La cosa paradossale, in tutto ciò, è che viene fatto alla luce del sole. Come se non fregasse a nessuno.

E pensare che nelle prossimità della "discarica" ci sono un condominio, un centro medico e la stazione dei carabinieri. Questo per dire che la tutela e la garanzia dei servizi essenziali, il decoro pubblico, l'igiene e la salubrità pubblica non sono proprio tra le prerogative degli illustri amministratori.

La loro indifferenza si coglie nelle loro azioni, o meglio, nelle loro omissioni. La struttura è adiacente alla Residenza Municipale, a pochi metri risiede un Assessore. Possibile mai che nessuno si sia, nemmeno casualmente, accorto di quello schifo?

Il Sindaco e l'assessore competente tacciono, anzi parlano il politichese.

Infatti, è da più di un mese che quei rifiuti vegetano all'aria aperta. Era stato anche segnalato da qualche cittadino ma i governanti con un repentino << stiamo provvedendo, piano piano >> hanno chiuso la questione. Secondo loro...

Sarebbe auspicabile che i politicanti facessero meno socialità e favelle da bar per dedicarsi alla politica. Quella seria però.

Ci chiediamo come mai, nonostante il calo demografico, i costi per il servizio di raccolta continuino ad aumentare per poi ritrovarci al centro del paese con discariche a cielo aperto. L'assessore Gaetano dovrebbe spiegarci almeno i motivi vista anche la sua reticenza, forse per non conoscenza, nel darci risposte a nostre precise e puntuali domande relative alla sua importante delega.

Costi esorbitanti, spese insostenibili, per non essere neppure virtuosi nella gestione dell'immondizia. Non risultiamo, tanto per esempio, neppure tra i migliori in classifica provinciale tra i comuni ricicloni, nonostante l'enorme impegno dei cittadini nel fare il compostaggio e la differenziata. Purtroppo paghiamo l'assenza di un serio programma di raccolta e smaltimento per colpa dell'incapacità di chi ci amministra

Questa discarica a cielo aperto rappresenta bene l'azione politica di questa maggioranza: puzza, è ingombrante e deturpante, è dannosa e nociva.

Il problema è che tutti i consiglieri di maggioranza lo vedono, tutti lo sanno ma nessuno dice nulla.

Chiosa Finale: è servito oltre un mese affinché qualcuno si rendesse conto dello schifo. La situazione è stata "risolta" mettendo quelle tonnellate di immondizia in un cassone scarrabile, neppure coperto....

L'amarezza sta nel far concepire i propri obblighi e doveri come gentili concessioni, per cui ricevere ringraziamenti, elogi e laute indennità.

La notte tra il 22 e il 23 parte di quello schifo è stato portato via col silenzio e col favore delle tenebre per tacitare tutto e convincere se stessi e i cittadini a far finta di niente. La restante parte è ancora lì, a cielo aperto"