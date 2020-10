'Assegno civico', il progetto per combattere la disoccupazione Tirocinio rivolto a quattro cittadini senza lavoro che non percepiscono alcun sostegno

Con delibera di giunta numero 135 l'amministrazione comunale di Apice ha approvato il progetto "?????????????? ????????????" ed il relativo schema di avviso pubblico. Il progetto prevede la selezione di quattro cittadini disoccupati, non percettori di altre misure di sostegno al reddito, come ad esempio il reddito di cittadinanza, da inserire in azioni di tirocinio di formazione da svolgere presso gli uffici comunali, al fine di creare le condizioni per favorirne la permanenza nel mondo del lavoro.



"La disoccupazione è uno dei più grandi mali della nostra epoca, in particolar modo nei nostri territori - afferma il vicesindaco assessore al bilancio Raffaele Bonavita -. Attraverso il progetto Assegno Civico, il comune di Apice, utilizzando fondi del proprio bilancio, vuole nello stesso tempo creare una misura di sostegno per la fasce più deboli e a rischio emarginazione e dall'altro provare a smuovere le acque puntando alla formazione e all'acquisizione di competenze che possono poi risultare utili nel mercato del lavoro. Se il progetto di dimostrerà all'altezza delle aspettative dell'amministrazione - continua l'assessore Bonavita - questo tipo di attività messa a sistema e non si fermerà ai 6 mesi previsti".

In particolare, dall'Ente viene precisato che "i progetto ha una durata di 6 mesi e vedrà impegnati i beneficiari per 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Ai tirocinanti verrà riconosciuta un'indennità mensile di 500 euro. I criteri per la formazione della graduatoria sono indicati all'interno dell'avviso pubblico. La domanda per partecipare al progetto deve essere presentata tramite il modello allegato all'avviso pubblico dovrà essere presentata entro le ore 13 dell'11 novembre 2020".