Ritardi Asl, a Cautano tamponi a domicilio Il servizio attivato dal comune "per i ritardi dell'Asl"

"Il Comune di Cautano ha istituito il servizio gratuito di prelievo a domicilio dei tamponi e relativa analisi, rivolto solo a coloro che si trovano già in quarantena o in isolamento domiciliare.

I risultati vengono poi tempestivamente trasmessi alle persone interessate e al proprio medico di base o pediatra. Quest'ultimo provvede a trasferire l'informazione al Sindaco del Comune di Cautano in qualità di massima autorità sanitaria locale al fine di procedere agli eventuali provvedimenti".

E' quanto comunica il comune del centro sannita che infine spiega: "L'iter appena descritto si è reso necessario a causa dei ritardi e delle omissioni del servizio di epidemiologia dell'Asl di Benevento".