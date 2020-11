A Bonea una struttura sportiva polivalente Il nuovo progetto approvato dall'esecutivo

Nuovi lavori per l'ampliamento delle strutture sportive a Bonea. Approvato dall'esecutivo il progetto esecutivo realizzazione di una struttura polivalente in via Lorenzoni-Carre. Ad annunciarlo l'amministrazione guiadata dal sindaco, Giampietro Roviezzo.

"Il sito - viene spiegato in una nota - verrebbe innalzato ex novo a fronte di un importante investimento per circa 700.000 euro, come stimato in sede della progettazione predisposta dall'Ufficio tecnico cittadino. Progetto realizzato nell'ambito della misura denominata 'Sport e periferie'".

Si punta, dunque, ad ampliare la rete dei servizi ricreativi per i giovani del territorio: "In tal senso si inquadra anche l'intervento, tutt'ora in itinere, connesso alla edificazione di una palestra comunale alle spalle dell'edificio scolastico e che, come da stime, si dovrebbe concludere nell'arco di poco meno di un anno. Tuttavia, sempre con riferimento a questo ambito, si segnala anche progetto amministrativo legato al campo sportivo cittadino.

In corso, infine, oltre ai lavori della menzionata palestra, anche quelli aventi ad oggetto la riqualificazione della viabilità provinciale e di quella comunale".