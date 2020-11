Mensa biologica ottiene riconoscimento dal Ministero Il riconoscimento d'eccellenza per il servizio alla scuola dell'infanzia

E' Limatola uno dei due Comuni della regione Campania ad avere ricevuto la certificazione di “eccellenza” per sua mensa scolastica biologica, servizio erogato presso la locale scuola dell'Infanzia. Il certificato di qualità è giunto direttamente dal Governo con decreto interministeriale del Dicastero delle “Politiche agricole” e di quello della “Pubblica Istruzione”.

"Il particolare - viene precisato dall'Ente - il servizio di refezione, al fine della qualificazione di biologico, è tenuto a rispettare il rigoroso uso di materie prime di origine biologica ed a chilometro zero. La mensa biologica, ancora, nell'ottica di una definizione come tale e come da “spiegazione” giunta dalle sedi interministeriali, usa preferibilmente prodotti stagionali, nel rispetto del calendario, secondo apposite linee guida che sono puntualmente pubblicate dal Ministero delle Politiche agricole. Precisi parametri, ancora, guidano per quel che riguarda il trasporto e, ancor prima, la preparazione dei piatti ed i criteri di separazione con quest'ultimi che sono garantiti attraverso distinzioni nello spazio (con aree o linee dedicate al prodotto biologico) o nel tempo (con momenti specifici per la lavorazione del prodotto biologico stesso)".

"Ringrazio l'ufficio amministrativo ed il suo Responsabile, dottor Antonio Bernardo – commenta il sindaco Parisi – per l'impegno profuso nel seguire tale percorso. Lavoriamo nella direzione di sensibilizzare i più piccoli ad uno stile a tavola che sia quanto più corretto. Con ciò – ha concluso - anche lavorando verso una piena esaltazione delle risorse del territorio e della filiera corta”.