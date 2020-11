Strada San Giorgio la Molara , approvato il progetto Via libera dalla Provincia al secondo lotto dell'asse viario di collegamento con la Statale 90 Bis

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato stamani il progetto definitivo per il secondo lotto dell’asse viario di collegamento della Strada provinciale n. 44 San Giorgio la Molara – Statale 90 bis.

"Il provvedimento riguarda uno degli interventi più importanti e significativi tra quelli che la Provincia ha in corso di realizzazione - evidenziano dalla Rocca dei Rettori - mobilitando infatti risorse finanziarie pari a circa 11milioni e 300mila euro. La redazione del progetto definitivo è stata resa possibile perché inserita nel Programma Operativo Complementare Campania 2014 / 2020 – Linea d’azione Rigenerazione Urbana. La strada a farsi collegherà il comprensorio montano del Fortore al capoluogo sannita su un percorso che va dalla zona di Ponte Valentino di Benevento, ove sorge l’Area di Sviluppo Industriale, allo svincolo Calise di San Giorgio la Molara per una lunghezza complessiva del tracciato di circa 16 chilometri, con una riduzione notevole della preesistente viabilità sul tratto che, oltretutto, allo stato presenta anche notevoli difficoltà nella percorrenza sia per i dislivelli esistenti sia per i dissesti".

"Con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro - precisano dall'Ente provinciale - il nuovo asse viario venne affidato alle competenze della Provincia di Benevento che lo catalogò con il n. 44 nello stradario Provinciale e provvide ad individuare le aree interessate da fenomeni franosi e/o da gravi deficienza; a seguito di dette verifiche vennero individuate ben 13 zone di dissesto. Venne quindi effettuato, in base alle risorse disponibili, un progetto stralcio che comprendeva la sistemazione di quattro aree di dissesto. Successivamente venne appaltato un secondo stralcio riguardante la sistemazione del tratto stradale dal bivio di Calise fino al primo attraversamento sul fiume Tammaro, i cui lavori risultano attualmente sospesi per motivazioni di carattere amministrativo, mentre il progetto di secondo lotto approvato dal presidente Di Maria comprende il tratto stradale compreso fra i due attraversamenti del fiume Tammaro ed ha una lunghezza complessiva di km 3+777 e si sviluppa ad una quota compresa fra i 200 e i 230 metri sopra il livello del mare in una zona pedemontana in destra idraulica del fiume Tammaro e ricade nel territorio di competenza dell'Autorità di Distretto Appennino Meridionale ( ex Autorità di Bacino Nazionale Liri- Garigliano e Volturno)".