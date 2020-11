Sicurezza e riqualificazione urbana, sindaco traccia bilancio Romano: "Siamo di fronte a opere che andranno a migliorare San Salvatore Telesino

"Questa nostra amministrazione è stata sempre in grado di passare dalle parole ai fatti ed anche oggi dimostriamo lo stesso malgrado qualcuno provava a demonizzare questo grande risultato raggiunto. Continua a passi da gigante il “Piano Sicurezza&Viabilità” e di questo ne siamo orgogliosi. Oggi raggiungiamo un nuovo step del progetto finanziato con la Legge Regionale numero 28 dell’8 agosto del 2018, che ha permesso agli enti comunali, grazie all’impegno della gestione amministrativa, di utilizzare i residui dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti con oneri a carico della Regione Campania. Come già detto nei giorni scorsi abbiamo puntato ai lavori di rifunzionalizzazione e riqualificazione del centro abitato, prevedendo una serie di importanti opere che andranno ad incidere significativamente, e certamente in meglio, sul tessuto urbano della cittadina telesina".

Così il sindaco di San Salvatore Telesino Fabio Massimo Leucio Romano traccia il bilancio degli sforzi messi in campo dall'amministrazione per ridare un volto nuovo al paese della Valle Teelsina. La fascia tricolore entra poi nello specifico e spiega: "Gli oltre un milione e trecentomila euro, 1.306.547,96 per l’esattezza, serviranno a compiere: l’integrale rifacimento di Piazza Alessandro Telesino; alla riqualificazione di Corso Giuseppe Garibaldi; alla sistemazione e riqualificazione dell’area parcheggio in Via Villa; alla riqualificazione area antistante Monumento ai Caduti; al rifacimento di alcune strade del centro urbano; all’installazione di un impianto di Video Sorveglianza.

Abbiamo provveduto a nominare la Commissione di gara. Questi i componenti: Presidente, ingegnere Roberta Cotugno; commissari, architetto Vincenzo Plenzick e ingegnere Giuseppe Corbo; segretario verbalizzante il geom. Alberto Riccio – Responsabile Unico del Protocollo dei lavori.

Malgrado le critiche dell'opposizione, andiamo avanti - spiega il sindaco Romano - con una imponente opera che renderà l’intero centro urbano un cantiere a cielo aperto. L’amministrazione è stata attenta e capace a cogliere l’opportunità data dalla Regione Campania che ha messo in atto tutte le procedure nei termini perentori stabiliti ed ha approvato una progettualità in linea con le direttrici di sviluppo del paese. Molti altri comuni non sono stati in grado di cogliere questa opportunità, San Salvatore Telesino ci è riuscito. Ma lasciamo da parte le polemiche politiche e ribadiamo - conclude il sindaco - che andiamo estremamente fieri dell’intervento programmato. Siamo di fronte a opere che andranno a migliorare la sicurezza, la qualità della vita e renderanno ancor più accogliente il nostro amato paese. A breve saranno appaltati e iniziati i lavori e costantemente provvederemo ad aggiornare la cittadinanza ed a pubblicare a titolo esemplificativo le immagini delle singole opere. È una iniziativa nata nell’ottica di valorizzazione e riqualificazione il centro urbano e di miglioramento, appunto, la viabilità e la sicurezza, così come delineato nelle linee programmatiche del nostro mandato di governo".