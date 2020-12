Reddito di cittadinanza, attivati i progetti I beneficiari del sussidio dovranno obbligatoriamente partecipare

Con deliberazionedel 25 novembre scorso la Giunta Comunale di Fragneto Monforte ha adottato le disposizioni in materia di “reddito di cittadinanza” e dato mandato ai Responsabili dei Settori dell’Ente per la predisposizione di Progetti Utili alla Collettiva, le cui attività dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte.

I Puc riguarderanno i seguenti ambiti: sociale; culturale; ambientale; tutela dei beni comuni e comporteranno un impiego lavorativo pari a 12 ore settimanali.

"A tali progetti - viene precisato dall'Ente - i beneficiari fragnetani del Reddito di Cittadinanza dovranno obbligatoriamente partecipare, pena la perdita del sussidio ad eccezione dei soggetti esentati in base alle disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali".

“Fragneto Monforte è tra i primissimi Comuni della provincia di Benevento ed il primo del Distretto Tammaro/Fortore ad aver proceduto alla predisposizione dei Puc (Progetti di Utilità Collettiva) - commenta il sindaco Luigi Facchino - il cui obiettivo è di migliorare il livello di vivibilità dell’intera comunità, sviluppando una cultura rispettosa della cura della cosa pubblica. I Puc, oltre ad essere un obbligo, rappresentano un’occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività: per i beneficiari, perché i progetti saranno strutturati in coerenza con le competenze professionali del beneficiario, con quelle acquisite anche in altri contesti ed in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso dei colloqui sostenuti presso il Servizio sociale del Comune; per la collettività, perché i Puc dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità locale e dovranno intendersi come complementari, a supporto e integrazione rispetto alle attività ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti in un processo di inclusione. Proprio l'inclusione è il centro focale di questo innovativo modo di ‘sostenere’ le persone più fragili ed escluse, attraverso una loro partecipazione attiva alla vita sociale anche quale possibilità di venire a conoscenza di opportunità e accrescere le proprie competenze.

Il Reddito di cittadinanza prevede infatti che i beneficiari della misura economica impegnino parte del loro tempo per rendersi utili alla collettività. A Fragneto Monforte quindi, grazie ai Puc saranno impiegati nei prossimi mesi, in seguito alla preliminare fase di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e visite mediche, circa 20 cittadini con la speranza che possano essere protagonisti di un’esperienza realmente formativa e lavorativamente inclusiva e l’effetto positivo di cui si può giovare l’intera comunità, attraverso l’impiego mirato di tante persone in progetti tesi al bene comune e all’interesse pubblico”.