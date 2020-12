Il Comune di Paupisi dona tute anti Covid al 118 di Vitulano L'iniziativa dell'Ente e della Pro Loco. Il sindaco Coletta: "Onore a chi lotta quotidianamente"

All'interno del progetto natalizio "Una Luce di Speranza per Paupisi” promosso dal Comune e dalla Pro loco di Paupisi rientra anche l'iniziativa “La Solidarietà non resta a casa” che è lo slogan per sostenere ed aiutare economicamente chi ogni giorno sta in prima persona a contatto con il covid ossia, medici, infermieri e personale sanitario. In questo clima di forte apprensione - afferma il sindaco Antonio Coletta - legato all'emergenza Corona Virus, l'Amministrazione Comunale di Paupisi ha voluto adoperarsi attivamente al fine di esprimere la propria solidarietà a quanti tra medici e personale sanitario, sono impegnati quotidianamente a contrastare l'avanzata dell'epidemia ed in particolare il 118 Asl di Benevento sede di Vitulano con l'acquisto e la donazione di tute protettive anti-covid che sono state consegnate lo scorso 3 dicembre dal vicesindaco Morelli Giancamillo e l'assessore Colangelo Rosaria. Come afferma Sergio Bambarén - continua il sindaco di Paupisi Antonio Coletta : "Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando il prossimo che conoscerai la vera felicità.” Che questo piccolo gesto - conclude il primo cittadino - possa "contagiare" tutta la società civile per rilanciare un messaggio di speranza e del rispetto della solidarietà tra gli individui”.