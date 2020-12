Parisi: "Di Lorenzo orgoglio limatolese" Il sindaco: "Ancora una volta una storia che riempie di orgoglio". Eletto in Confindustria

Orgoglio nel Comune di Limatola per l'elezione di Pietro Di Lorenzo in Confindustria: "Ancora una volta una storia di limatolesi che riempie di orgoglio.

Il Sindaco Domenico Parisi e l'Amministrazione comunale salutano con estrema soddisfazione il risultato colto da Pietro Di Lorenzo, Ceo dell'azienda di Limatola “Powerflex Srl”, neoeletto Presidente della Sezione “Automotive, Aerospazio, Aeronautica” in seno a Confindustria Benevento.

L'impegno e la laboriosità quali parametri del successo.

Che la sua vicenda sia da esempio ai tanti giovani, l'abnegazione e la capacità possono essere il volano per sempre maggiori successi".