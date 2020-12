Covid e nuove regole: la pandemia vista dai bimbi La Pro loco lancia il progetto 'Insegnami tu' rivolto ai più piccoli

In occasione delle festività di fine anno, i volontari della Pro Loco 'Ad Pontem' hanno redatto un progetto di cui saranno protagonisti i più piccoli. La Pro Loco Ad Pontem con questa nuova iniziativa intende coinvolgere, con il supporto dell'Istituto Comprensivo Statale di Ponte, i bambini della Scuola Primaria di Ponte "G. Di Pietto", portandoli ad analizzare l'esperienza che stanno vivendo in seguito alla pandemia da Coronavirus. “Un anno fa – spiega l'associazione guidata dal presidente, Maria Nave - non avrebbero mai immaginato di trovarsi di fronte uno scenario fatto di solitudine e un forzato allontanamento da molti affetti cari. Relativamente all'esperienza vissuta e ancora in itinere, i bambini saranno coinvolti a raccontare come hanno vissuto il periodo di separazione e negazione di ciò che pensavano fossero dei cardini delle loro vita: la scuola, i nonni, gli amici, il tempo libero, le gite. Un 2020 fatto di diversità a cui loro si sono adattati meglio di noi adulti. Saranno chiamati anche ad analizzare la prospettiva e l'entusiasmo per il loro futuro in virtù di un passato e un presente anomalo, non usuale. Un futuro che stanno immaginando sicuramente diverso e che, vorremmo, riuscissero a raccontare a noi adulti. Il loro tipico entusiasmo anche dinanzi alle situazioni 'nuove' sarà per noi il vero insegnamento. Il mondo con la pandemia è cambiato e con esso anche le regole. Tutti i lavori in concorso dovranno essere ultimati e consegnati via email entro il 31 dicembre 2020 (prolocoadpontem@gmail.com), attraverso una semplice foto oppure un file word o pdf. Il 6 gennaio 2021 sarà presentata una specifica relazione sugli elaborati svolti, con il contributo di esperti e successivamente sarà consegnato un riconoscimento ad ogni bambino. Il giorno stesso saranno resi noti i 10 vincitori del premio 'Insegnante Giuseppe Palumbo', un alunno per ogni classe della Scuola Primaria di Ponte. Il Premio intitolato all’Insegnante Giuseppe Palumbo terrà in considerazione la capacità degli studenti di trasferire alla Comunità un'idea propositiva per reagire alla crisi venutasi a creare con la pandemia Covid-19. Non a caso è stato scelto di intitolare il premio al “Prof. Palumbo”, insegnante pontese e maestro non severo, amico dei suoi alunni, già collaboratore del Dirigente scolastico, veicolo di buoni rapporti con il corpo docente e non docente. Il premio verrà consegnato dalla Pro Loco Ad Pontem alla presenza dei rappresentanti della società civile appena le norme anti-covid lo consentiranno. Lo scopo del progetto è apparentemente incredibile: "apprendere dai bambini"; in sostanza gli adulti faranno un percorso formativo in cui saranno gli studenti dei bambini, che di conseguenza saranno gli insegnanti. Questo sarà il loro dono immenso per il nuovo anno, che speriamo proprio sia migliore di quello che si avvia a concludersi”.