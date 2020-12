Puglianello esulta: " Centrale a biogas non si farà" Il sindaco: "risultato importantissimo"

Esulta Puglianello per le recenti sentenze del Tar che hanno scongiurato l'installazione sul territorio di una Centrale a biogas: "La Giustizia ha trionfato! Il mega impianto di Biogas a Puglianello non si farà. Il nostro legale di fiducia dell'Amministrazione comunale, Antonio Barbieri, ha comunicato al sindaco Francesco Maria Rubano che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha rigettato i due ricorsi della società Sannio Bio Metano. "A nome dell’Amministrazione Comunale - ha spiegato il primo cittadino - esprimo la soddisfazione di aver tutelato i cittadini, gli interessi e il territorio del nostro Comune.

Questo successo ci dà motivo per continuare ad operare con maggiore impegno, per onorare la fiducia ricevuta dal popolo. Purtroppo si tratta di una vittoria ascrivibile unicamente alla maggioranza. Perché, e lo dico con dispiacere, la minoranza non solo in Consiglio non sostenne le ragioni del sindaco e della sua squadra a difesa della comunità, ma attivò addirittura una macchina del fango contro il sottoscritto. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato in questa battaglia vitale per il futuro della nostra Puglianello.

Con l’occasione, auguro a nome dell’Amministrazione Comunale buon anno a tutti".