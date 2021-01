Ponte, arriva 'BimBefana' per i più piccoli L'iniziativa della Pro loco 'Ad Pontem'

La Pro Loco di Ponte "Ad Pontem", mercoledì 6 gennaio 2021 alle 14.30 farà atterrare la befana a Ponte che si tratterrà fino alle ore 17.

"La coordinatrice dei bimbi, Angela Giorgio, insieme al gruppo giovani della Pro Loco - spiegano i promotori dell'iniziativa - hanno fortemente voluto e tanto si stanno prodigando per questa iniziativa".

Ecco la filastrocca redatta dal gruppo giovani: "La befana con la scopa volerà e a Ponte atterrerà. Ad ogni bambino un dono porterà e la gioia negli occhi infine esploderà. Bimbi vi aspettiamo nella sua casina e mi raccomando, la mascherina, se le regole rispetteremo tutti insieme a breve ci abbracceremo".

La Pro loco, inoltre, annuncia: "Tra le iniziative, sempre originali e innovative, quella dell'evento "BimBEFANA" non è l'unico in corso, nel frattempo un'altra prestigiosa iniziativa sta avendo compimento, è il progetto "Insegnami Tu" e Premio "Insegnante Giuseppe Palumbo". Per quest'ultima la giuria sta elaborando la relazione conclusiva dei vincitori. Intanto "BimBefana" sarà il primo evento realizzato a Ponte con uno specifico protocollo Covid redatto da uno studio qualificato, e di questo siamo particolarmente orgogliosi".