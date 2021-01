Discarica Sant'Arcangelo, sopralluogo della Provincia Presenti anche i sindaci di Paduli e Sant'Arcangelo per verificare i lavori di bonifica

Questa mattina sopralluogo della Provincia di Benevento presso il sito che ospita la discarica di contrada Nocecchie a Sant'Arcangelo Trimonte. Sul posto il presidente dell'Ente provinciale, Antonio Di Maria con il Dirigente del Settore Tecnico Angelo Carmine Giordano. Presenti inoltre i sindaci di Sant’Arcangelo Trimonte, Rocco Rossetti, e il primo cittadino di Paduli, Domenico Vessichelli, anche nella sua qualità di Consigliere provinciale, ed il Liquidatore della Società Samte con i tecnici dell’impianto. A comunicarlo la Provincia precisando che "il sopralluogo è stato voluto dal Presidente Di Maria per verificare l’andamento dei lavori di sistemazione, finanziati dalla Provincia, di uno dei lotti della discarica. Con l’occasione si è avviata una discussione tra i presenti per quanto concerne il percorso di bonifica dell’intera area. Al termine del sopralluogo, infatti, si è convenuto che entro la fine della prossima settimana si terrà un nuovo vertice, con la partecipazione dei due Sindaci e del personale tecnico, per un confronto sugli ulteriori interventi necessari per la riqualificazione del sito".