C'è la petizione per apertura Ufficio Postate tutti i giorni La proposta lanciata da un gruppo di cittadini di San Giovanni di Ceppaloni

"Dal 18 Dicembre 2020 l’Ufficio Postale di San Giovanni resterà aperto solo nei giorni di martedì, giovedì e sabato a seguito della riapertura dell’Ufficio Postale di Ceppaloni, nel container di Piazza Rossi, che resterà aperto tutti i giorni. Considerata la posizione centrale all’interno del territorio del Comune di Ceppaloni nonché la possibilità di fruire di un servizio più confortevole all’utenza dello stabile di San Giovanni, dotato anche del ATM Postamat, chiediamo a Poste Italiane di prevedere l’apertura del suddetto Ufficio tutti i giorni lavorativi e non solo nei tre giorni previsti finora".

E' quanto scrivono in una petizione un gruppo di cittadini di San Giovanni di Ceppaloni e spiegano: "Nel corso di questa epidemia gli anziani che non possono recarsi all'ATM e devono recarsi allo sportello per ritirare la pensione e che sono chiamati secondo il calendario stabilito, non potendovi recarvi in quella data devono necessariamente recarsi all'ufficio postale nei tre giorni previsti, così facendo in questo contesto in cui i casi di positività nel territorio comunale aumentano, sarebbe maggiormente il caso di riaprire l'ufficio postale tutti i giorni cosicché si evitano ogni forme ipotetiche di assembramento e i servizi ai cittadini sono meglio scaglionati e più fruibili.

Chi vuole aderire all’iniziativa potrà, sempre nel rispetto delle norme anti covid già note con il distanziamento sociale e l’uso della mascherina, recarsi presso il Bar Caffè Sevivà sito di fronte l’Ufficio Postale per firmare la petizione".