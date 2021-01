Da Durazzano: «Assessore Casucci, la aspettiamo» La comunità risponde all'appello dell'assessore regionale al Turismo



Durazzano risponde all'appello dell'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci. Con un post pubblicato sulla pagina del Comune, infatti viene annunciato: «Casucci chiama Durazzano risponde. Anche Durazzano risponde all’appello lanciato dalla Regione Campania , in persona del suo assessore al Turismo professore Felice Casucci , per mostrare le bellezze enogastronomiche e paesaggistiche del nostro territorio, promosse attraverso diverse attività, prima fra tutte la manifestazione “Gustarte”.

Dopo un incontro, tenutosi rigorosamente in modalità telematica, tra i rappresentati del Comune, la Proloconicola Mazzola ed i componenti del Comitato organizzatore del “Gustarte”, si è deciso di aderire all’iniziativa “Cantieri turistici” lanciata dall’Assessore Casucci che pone come obiettivo di incontrare gli operatori del territorio per esplorare le iniziative poste in essere dalle realtà gastronomiche esistenti e raccogliere idee al fine di strutturare una politica regionale di promozione delle aree interne più coesa, equilibrata e proporzionata alle effettive esigenze. Durazzano, pertanto, inviterà l’Assessore a visitare la nostra comunità per mostrargli le potenzialità in termini di promozione del territorio, del nostro piccolo centro, a cavallo tra la provincia di Caserta e Benevento».