Montesarchio, videosorveglianza e wi-fi per il museo L'ipotesi nata dopo gli atti vandalici

Nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo da parte del responsabile area Innovazione Tecnologica del Comune di Montesarchio, architetto Petillo e dell'assessore all'innovazione Tecnologica, Annalisa Clemente, nel piazzale antistante il Castello e la Torre. Qui, con la presenza del direttore del museo del Sannio Caudino, Antonio Salerno e dell'Associazione Sentinelle della Torre, si è valutato dove installare le telecamere di videosorveglianza per monitorare il luogo, purtroppo sovente preso di mira da atti di vandalismo: «E' stata anche l'occasione – spiega l'assessore Clemente – per un ottimo e proficuo scambio di idee con il direttore Salerno: si è deciso di installare un hotspot wifi gratuito all'interno del museo e sul piazzale, al fine di attivare percorsi virtuali guidati per i visitatori, sempre più numerosi prima della pandemia , del complesso museale. Ciò a costo zero per il Comune, grazie ai fondi ottenuti a seguito della partecipazione al bando Wifi4Eu, volto proprio a favorire l'innovazione tenologica. Quanto al tema cruciale della sicurezza: sono in arrivo nuove telecamere, nei prossimi giorni ne installeremo una rotante a 270 gradi ad alta definizione: la prima delle tre previste nell'area».