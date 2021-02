A Sant'Agata arriva il Wi-fi gratuito in piazza Ad annunciarlo il sindaco Riccio e la delegata alla digitalizzazione, Nunzia Meccariello

“La nostra è una città antica, dalla storia millenaria e con un patrimonio architettonico di inestimabile bellezza. Elementi che ne fanno uno luogo dal fascino unico. Una perla di arte e cultura. Da oggi, Sant’Agata de’Goti sarà anche più 'Smart', più interattiva ed attraente, offrendo ai cittadini e ai turisti una connessione WiFi efficiente e veloce in punti nevralgici del territorio. Questa amministrazione, infatti, ha aderito con convinzione all’iniziativa 'Piazza WiFi Italia', realizzata da Infratel Italia per conto del Mise, che ci ha offerto una grande opportunità”. Così il sindaco, Salvatore Riccio, annunciare l'avvio di un processo di digitalizzazione e innovazione tecnologica implementato in diverse zone del territorio comunale.

Progetto che consente in sei diversi punti della città di connettersi gratuitamente alle reti wifi pubbliche: Piazza Umberto I, Viale Vittorio Emanuele III, Piazza Giovanni Paolo II, Faggiano, Bagnoli, San Silvestro.

“In un momento come questo essere 'connessi' ci permette di abbattere le distanze e sentirci più vicini - commenta la consigliera con delega alla digitalizzazione, Nunzia Meccariello chein merito al progetto aggiunge: “Lo abbiamo fatto – ha proseguito Meccariello - collaborando con tecnici e dipendenti dell'ente, che ringrazio. E vogliamo che questa iniziativa arrivi a tutti. Per questo abbiamo pensato di realizzare un piccolo spot che mostrasse l’utilizzo dell’applicazione. Il video sarà pubblicato sui canali social dell'ente e vede come regista Cristiano Piscitelli, giovane professionista fotografo e videomaker, che ringrazio per la collaborazione e l'entusiasmo.

Solo lavorando insieme si ottengono risultati apprezzabili e condivisi, per questo facciamo dell'apertura, della partecipazione e del coinvolgimento la chiave del nostro impegno politico”.