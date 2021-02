Operai Sma a Montesarchio per ripulire aree invase da rifiuti Accordo Praco regionale del Taburno e Comune della città caudina

Grazie ad un importante accordo quadro che l’Ente Parco del Taburno ha sottoscritto con la Regione Campania, tra qualche giorno anche nel comune di Montesarchio gli operai di SMA Campania inizieranno a lavorare in varie zone per riqualificarle e ripulirle da rifiuti abbandonati oltre a renderle più fruibili. Nel merito il Presidente del Parco , Dott. Costantino Caturano ha dichiarato: "Si tratta di una importante opportunità che l’Ente Parco mette a disposizione dei comuni dell’area protetta per continuare nella direzione di tutelare e salvaguardare luoghi di particolare interesse ambientale e turistico. Con il sindaco Franco Damiano e il vice-sindaco Annalisa Clemente abbiamo definito le zone che saranno oggetto di manutenzione nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di continuare ad avere, insieme all’amministrazione comunale di Montesarchio, una grande attenzione per l’ambiente in cui viviamo non solo promuovendo comportamenti virtuosi ma anche intervenendo per sanare emergenze ambientali causate spesso da incivili e che possono creare anche danni alla comunità."

“Grazie alla forte sinergia innescata con il Parco” dichiara il Vice sindaco Annalisa Clemente,” potremo garantire interventi di pulizia e bonifica straordinarie nelle periferie della città, spesso oggetto di sversamento illecito e sistematico di rifiuti.

Gli interventi riguarderanno il taglio della vegetazione su entrambi i lati dei sentieri, compresa la contestuale sistemazione del piano pedonale (cunette, compluvi,canalette di scolo delle acque meteoriche,etc.) , taglio della vegetazione su entrambi i lati dei corsi fluviali, previa acquisizione? degli eventuali pareri; ripristino? ? della funzionalità di aree verdi pubbliche, potature a carico di siepi raccolta del materiale di varia natura (fogliame,rami,detriti vari, ecc.), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni,? ?tombini ecc.), rasatura tappeti erbosi, pulizia da rifiuti di ogni genere, ? ripristino dell'area di sedime dei sentieri, compresa la realizzazione? ? ? ? di piccole opere con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, manutenzione? ordinaria,? finalizzata alla sicurezza dei visitatori, di tutte le staccionate? ? ? parapetto presenti, dei muretti a secco; realizzazione? ? di staccionate? ? parapetto”