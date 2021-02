Limatola, al via vaccinazioni over 80 Saranno somministrati presso il Centro di prevenzione della salute ubicato nella frazione Biancano

Al via a Limatola le vaccinazioni a favore dei cittadini over 80. Questo quanto deciso dopo un incontro tra il sindaco Parisi e, dapprima, il Direttore generale dell'Asl Benevento, dottor Gennaro Volpe, e, successivamente, il Direttore del Distretto sanitario di Telese Terme, dottor Pietro Altieri.

I vaccini, in particolare, saranno somministrati presso il Centro di prevenzione della salute ubicato nella frazione Biancano secondo calendario e modalità che saranno comunicati con successivo messaggio.

“Ci stiamo adoperando per garantire, quanto prima, la somministrazione sul territorio dei vaccini alla fascia degli over 80, come da programmazione regionale.

Al fine di alleviare disagi alla popolazione, questa Amministrazione si è attivata per avere un punto vaccinale anche a Limatola. Questo eviterà problematiche connesse agli spostamenti”

Si ricorda, infine, che, per prenotarsi, occorrerà rivolgersi all'Asl, attraverso la piattaforma regionale dedicata.

In merito, l'Amministrazione comunale chiede alla popolazione la sensibilizzazione dei congiunti più anziani affinché provvedano a farsi vaccinare e si adoperino per il necessario supporto ai medesimi nella fase di prenotazione telematica.